Çağlar Barça'ya

AKŞAM
Bu sezon Premier Lig’de BBC okuyucularının katıldığı ankette sezonun 11’ine seçilen ve performansıyla taraftarların sevgisini kazanan Çağlar Söyüncü için biçilen fiyatın 55 milyon euro olduğu iddia edildi. İspanyol basınındaki haberlere göre, Barcelona dışında Manchester United’ın da kadrosunda görmek istediği Çağlar Söyüncü’yü Leicester City bu dönemde satmaya sıcak bakmıyor.
Nihat Özdemir, 12 Haziran'daki dönüş planında kararlı olduklarını söyledi: “Bir insanın hayatı bile bu ligden önemlidir. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Ligde alt ve üst sıralardaki takımların puanları birbirine çok yakın. Tek yolumuz var. Başlamama ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”
UEFA Başkanı Ceferin: “Maçlar oynanırken bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda öncelik, turnuvanın devam etmesidir. Bu konuda Almanya'nın kurallarına bakıyorum. Almanya durdurulmasını öngörmüyor.”
FOX Sports'un haberine Fenerbahçe, devre arasında Flamengo'da forma giyen Rafinha'yı istedi fakat reddedildi.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Lionel Messi, “Karantinada kalma fikri bize hiç sevimli gelmiyor ama nihai kararı beklemeli ve tüm protokollere uymalıyız” dedi.
Fenerbahçe'nin Şilili beki Isla, ödeme konusunda bilgi verilmediğini söyledi: “Son günlerde ödeme konusunda kimse bir şey söylemedi. Başkanımız ya da kaptanımız bir açıklama yapmadı. Maaşlar yüzde 30 veya yüzde 50 gibi mi yatacak bilmiyoruz.”
Mısır'da Spor Bakanı ve Sağlık Bakanı sezonun devam edilmemesi yönünde karar aldı. Ancak sezonun iptal mi yoksa devam mı edeceği yönündeki nihai kararı federasyon bugün açıklayacak.