Çağla Büyükakçay, Roland Garros elemelerine ikinci turda veda etti

Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Eylül'de başlayacak ana tabloya kalmak için elemelerde mücadele eden Çağla, ilk turda Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 2-1 yenmişti.
İkinci eleme turunda dünya sıralamasında 202. sırada bulunan Kostic'le karşılaşan klasmanın 173. basamağındaki milli tenisçi, ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci sette iyi servis atan Çağla, seti 6-2 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.
Son sette rakibinin iki kez servis kırmasını engelleyemeyen Çağla, seti 6-2 maçı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
Bu sonuçta sezonun son grand slam turnuvasıda Türk tenisçi kalmadı. Erkeklerde Cem İlkel, kadınlarda ise Pemra Özgen ilk turda rakiplerine elenmişti.
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