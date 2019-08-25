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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 17:27
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 17:27

Çağla Büyükakçay Braunschweig Açık'ta şampiyon

Çağla Büyükakçay Braunschweig Açık'ta şampiyon

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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Almanya'da düzenlenen Braunschweig Açık'ta şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı.

Alman tenisçiyi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla, 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

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