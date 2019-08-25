Çağla Büyükakçay Braunschweig Açık'ta şampiyon

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı.
Alman tenisçiyi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla, 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.
Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetim, Southampton'da forma giyen Mario Lemina için resmi teklif yaptı.
Menajer Ahmet Bulut'un Monaco ile bonservis pazarlığı sürerken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler dün yaptığı toplantıda gelinen durumu masaya yatırdı... Zirveden çıkan sonuç; "Transferin son günü de olsa Falcao imzayı atacak" oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Medipol Başakşehir maçının devre arasına 1-0 geride giren oyuncularına yönelik konuşmasında galibiyete olan inancını vurguladı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in oyundan alındığı esnada hocası Ersun Yanal'a tepki gösterdiği gözlemlendi.