Çağdaş Atan'dan futbolcularına fırça: Dönüp kendilerine bakmaları lazım

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçın başında kurguladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını, kurguda hata yaptıklarını söyledi.



Atan'ın açıklamaları şu şekilde:

“Maçın başında kurguladığımız şeyleri sahaya yansıtamadık. Oyun kurgusunda bir hata yaptık. Kurgulamadığımız hiçbir oyunu sahaya yansıtamadık. Daha önce de maç kaybettik ama ilk defa bugün hem oyunu hem de maçı kaybettik. Biz hala ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz. Zirvede olduğumuz için rakiplerimiz bize daha fazla önlem alıyor. Bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. İyi gitmiyoruz. Çözmemiz gereken problemlerimiz var. Oyuncularımın da biraz dönüp kendisine bakması lazım. Çünkü haftaya önemli bir maçımız var. Salı günüden itibaren bu maçı analiz edip Başakşehir maçına hazırlanmamız lazım. Bizim bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Takımın bir düşüş içinde olduğu ortada. Sorumluluk tamamen benim.”