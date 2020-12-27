Çağdaş Atan'dan futbolcularına fırça: Dönüp kendilerine bakmaları lazım

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçın başında kurguladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını, kurguda hata yaptıklarını söyledi.
Atan'ın açıklamaları şu şekilde:
“Maçın başında kurguladığımız şeyleri sahaya yansıtamadık. Oyun kurgusunda bir hata yaptık. Kurgulamadığımız hiçbir oyunu sahaya yansıtamadık. Daha önce de maç kaybettik ama ilk defa bugün hem oyunu hem de maçı kaybettik. Biz hala ligin zirvesindeyiz ve orada kalmak istiyoruz. Zirvede olduğumuz için rakiplerimiz bize daha fazla önlem alıyor. Bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. İyi gitmiyoruz. Çözmemiz gereken problemlerimiz var. Oyuncularımın da biraz dönüp kendisine bakması lazım. Çünkü haftaya önemli bir maçımız var. Salı günüden itibaren bu maçı analiz edip Başakşehir maçına hazırlanmamız lazım. Bizim bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Takımın bir düşüş içinde olduğu ortada. Sorumluluk tamamen benim.”
Sinan Engin, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Sarı-Kırmızılıların rahat bir galibiyet aldığını dile getiren Engin, devre arasında yapılması gereken iki transferi de açıkladı.
• "Trabzonspor inansaydı maçın 80. dakikasından sonra 2-2 olabilirdi. Trabzonspor'un 6 tane falan adam alması lazım."
• "Galatasaray devre arasında orta sahaya oyuncu da alacak. Galatasaray'ın bu santrfor üçlüsüyle şampiyon olması zor. Alması lazım."
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimimiz günlerde takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren BB Erzurumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çalan Fenerbahçe, Yeşil-Beyazlıların 5 milyon TL talep etmesi üzerine transferi askıya almıştı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda geç sağ kanat oyuncusu için bir kez daha harekete geçecek.
Beşiktaş ile sözleşmesini uzattıktan sonra performansında gözle görülür bir yükselme olan 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'na Lyon'un ilgisi sürüyor. Sergen Yalçın genç fil bekçisinin takımda kalmasını istese de devre arasında yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde oyuncunun Fransız ekibine gidebileceği konuşuluyor.