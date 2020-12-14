Çağdaş Atan'dan basın mensuplarına tepki: Sorunuz yok mu arkadaşlar?

Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş 2-1’le geçti ve liderliğini sürdürdü. Mücadele sonrası basın toplantısında karşılaşmayı analiz eden Turuncu-Yeşilli ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, sözlerini tamamladıktan sonra basın mensuplarından soru bekledi.
“BİR DAHA BENCE BASINA DA GEREK YOK”
Basın mensuplarından soru gelmemesi üzerine ‘Sorunuz yok mu arkadaşlar?’ diye tepki gösteren Çağdaş Atan, basın toplantısından ayrıldı ve giderken ‘Bir daha bence basına da gerek yok’ sözlerini sarf ettiği duyuldu.
O anlar sosyal medyada gündeme otururken başarılı teknik adama destek mesajları yağdı.
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