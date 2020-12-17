Çağdaş Atan eski takımına ilk kez rakip olacak

Futbolculuk döneminde kariyerindeki en önemli çıkışı 2003-04 sezonunda trasfer olduğu Denizlispor'da yapan Çağdaş Atan, yeşil-siyahlı kulüpteki performansıyla ilk kez A Milli Takım'a seçildi. Denizli'deki tek sezonluk performansıyla parlayan Atan, 2004 yazında kulübe 1 milyon Dolar bonservis geliri kazandırıp Beşiktaş'ın yolunu tuttu.
Ardından Trabzonspor, Basel, Energie Cottbus, Mersin İdmanyurdu, Akhisarspor, Gaziantep FK ve Manisaspor formalarını da giyip futbolu bırakan 40 yaşındaki teknik adam, 4 yıl Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yaptıktan sonra bu sezon ilk kez Alanya'da teknik direktörlüğe getirildi. Teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında takımını ligde dev rakiplerin arasında zirveye çıkaran Çağdaş Atan, eski kulübü önüne farklı hedeflerle çıkacak.
Ligde zor günler yaşayan Denizlispor, bu sezon üçüncü teknik adam olarak göreve getirilen Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk sınavda aylar sonra kazanıp son sıradan kurtulmaya çalışırken, Çağdaş Atan'ın görev yaptığı Alanya, liderliğini koruma mücadelesi verecek. Ligde bu sezon ilk ve tek galibiyetini 19 Ekim'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenerek alıp, ardından 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen Denizlispor, bu maçta iç sahadaki galibiyet özlemini de sonlandırarak çıkışa geçmek istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi Lemos ve Tisserand hayal kırıklığı yaratında Kanarya stoper bölgesine takviye yapma kararı aldı. Fenerbahçe, işi son ana bırakmamak için adayları belirledi, girişimler kısa sürede başlayacak. İşte listede öne çıkan isimler.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, başarılı performansının ardından Avrupa'dan ilk resmi teklifi aldı. Fransız ekibi Lyon, genç file bekçisi için Siyah-Beyazlıların kapısını 4.5 milyon euroyla çaldı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın bu çarpıcı teklifi değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
Süper Lig'deki başarısız sonuçların ardından son şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na da ilk maçta veda eden Trabzonspor'da, camiada yönetime yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, sosyal medyada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada ‘başarısızlığı hissedersem bir dakika görevde durmam' sözlerini hatırlatıp yönetimi istifaya davet etti.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlılar için yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, "İş yapıyoruz ve işin ciddiyeti, sorumluluğu var. Bu desteği görünce sorumluluk da iki kat artıyor. Ülkemizin en ücra köşesinden dünyanın her yerinde yer alan insanımız başarı bekliyor" dedi.
Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'a transfer teklifi yaptı. Suud devi, Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.