SPOR GÜNDEMİ

Karar zirvesi bugün Karar zirvesi bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.

AKŞAM Özel Röportaj: Efsane ateşi Kıbrıs'ta yandı AKŞAM Özel Röportaj: Efsane ateşi Kıbrıs'ta yandı Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”

Saha kenarına kutu konulsun Saha kenarına kutu konulsun Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”

Babel'den Galatasaray'a: Değerimi görecekler Babel'den Galatasaray'a: Değerimi görecekler Hollandallı futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'da ispatlayacağı şeyler olduğunu söyledi: “Ajax ile kiralık sözleşmem bitince Galatasaray'a döneceğim. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalıyım.”

Sigorta istiyoruz Sigorta istiyoruz İngiltere'de forma giyen futbolcular, Premier Lig'in devam etmesi halinde koronavirüs sigortası talep etti. Lig yönetimi cuma günü son kez görüşecek ve lig hakkındaki kararını verecek.

Cabot: Göreceğiz Cabot: Göreceğiz Ligue 2'de Lorient forması giyen ve adı Beşiktaş'la anılan Fransız Jimmy Cabot açıklamada bulundu.