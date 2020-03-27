Büyük'sün Adem, Şanlı'sın Tuncay!

Galatasaray'da forma giyen Adem Büyük ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı'dan alkışlanacak hareket.

AKŞAM



G.SARAYLI Adem Büyük, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı’na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu. Adem Büyük’ün bu örnek davranışının maddi durumu iyi olan insanlara ilham vermesini diliyoruz.

Öte yandan F.BAHÇE’NİN eski milli oyuncusu Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı. Şanlı, “Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik” dedi.