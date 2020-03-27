Büyük'sün Adem, Şanlı'sın Tuncay!

AKŞAM
G.SARAYLI Adem Büyük, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı’na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu. Adem Büyük’ün bu örnek davranışının maddi durumu iyi olan insanlara ilham vermesini diliyoruz.
Öte yandan F.BAHÇE’NİN eski milli oyuncusu Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı. Şanlı, “Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik” dedi.
Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.
Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.
Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.
Sarı-Lacivertliler'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun, sakatlığı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışan bir isim olduğu iddia ediliyor. Bu oyuncunun takımdan ayrı kalması, Fenerbahçe'de virüsün yayılmasını önledi.
Beşiktaş taraftarı, Anderson Talisca'nın Instagram'dan yaptığı tüm paylaşımlara 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yorumları yağdırıyor.
Koronavirüs nedeniyle lige ara verilse de Galatasaray yönetimi futbolcuların ödemelerini aksatmayacak.
Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Douglas, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı.