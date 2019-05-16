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  3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Egemen Korkmaz ve Obertan şoku

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Egemen Korkmaz ve Obertan şoku

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Egemen Korkmaz ve Obertan şoku

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanılacak Erzurumspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde mavi-beyazlıların 2 yıldızı sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki sahada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mavi-beyazlı ekibin koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana, sakatlığı süren Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan katılmadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(AA)

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