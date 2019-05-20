Büyükşehir Belediye Erzurumspor kritik maçta Fenerbahçe'yi ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları sebebiyle kadroda yer almayacak. Michael Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına götürülmeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurumspor: Sehic - Hakan - Schwechlen - Kanstrup - Tolga - Taylan - İbrahim - Sunu - Tshabalala - Eduok - Opseth

Fenerbahçe: Harun - Isla - Skrtel - Serdar - Hasan Ali - Jailson - Tolgay - Dirar - Zajc - Valbuena - Soldado