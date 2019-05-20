Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0459
  • 6,7523
  • 248.176
  • 86.845
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor kritik maçta Fenerbahçe'yi ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kritik maçta Fenerbahçe'yi ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kritik maçta Fenerbahçe'yi ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları sebebiyle kadroda yer almayacak. Michael Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına götürülmeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurumspor: Sehic - Hakan - Schwechlen - Kanstrup - Tolga - Taylan - İbrahim - Sunu - Tshabalala - Eduok - Opseth

Fenerbahçe: Harun - Isla - Skrtel - Serdar - Hasan Ali - Jailson - Tolgay - Dirar - Zajc - Valbuena - Soldado

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Fenerbahçe'nin yeni yengesi Burcu Özberk!
Nusret dünyaca ünlü DJ'in klibinde boy gösterdi
İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Milli Mücadele´de birçok kadın kahramanımız vardı. Askeri kayıtları

19 Mayıs 1919´da Milli Mücadele Nasıl Başladı? Milli Mücadele´de Türk Kadını ve Kara Fatma | Konuk: İlknur Bektaş #TarihiGün Bölüm 4

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlaması

Sigortasız işçiye çifte tazminat yasal faiziyle alabilir