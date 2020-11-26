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Süper Lig'de geçen hafta tam 6 eksikle çıktığı Başakşehir mücadelesinde özellikle ilk yarıda ortaya konan muhteşem performansın da etkisiyle rakibini 3-2'lik skorla deviren Siyah-Beyazlılar'da gözler, pazar günkü derbiye çevrildi.

Fenerbahçe’yle oynanacak dev mücadele öncesinde moral ve motivasyon olarak üst seviyede olan takımının form durumunu da daha yükseğe çekip hafta sonunda da kazanmaya devam etmeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu konuda elinden gelenin en iyisini yapıyor.

İdmandaki tempoyu artırmaya başlayan başarılı hoca, dün sabah takımla yaptığı toplantıda da önemli sözler sarf etti.

Yalçın, “Derbide sadece kendi işimize bakacağız. Fenerbahçe maçında Başakşehir karşısında ortaya koyduğumuz futbolun daha fazlasını sahaya yansıtmamız şart. Özellikle oyunun ilk bölümündeki baskılı görüntümüzü hafta sonunda 90 dakikaya yaymamız çok önemli. Bunun için bireysel olarak yeteneklerin de ön plana çıkması gerekiyor. Hâlâ eksiklerimiz var. Ancak görev alacak her isim, elinden geleni yaparsa Kadıköy’den istediğimiz sonuçla döneriz” ifadelerini kullandı.

"ABOUBAKAR'DAN PATLAMA BEKLİYORUM"

Sözlerinin sonunda takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar için özel bir yer ayıran Sergen Yalçın, “Büyük takımın yıldızları, büyük maçlarda parlar. Özellikle Aboubakar’dan derbide patlama bekliyorum” diyerek takım arkadaşları önünde oyuncusunu onore etti.

Milli arada Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Kamerun formasıyla Mozambik’e karşı 2 maçta görev alıp 3 gol kaydeden ve sonrasında Başakşehir’i de boş geçmeyen tecrübeli oyuncunun da hocasına teşekkür edip derbi için gol sözü verdiği kaydedildi.