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  3. Büyük sürpriz! Beşiktaş'a Iraklı sol bek

Büyük sürpriz! Beşiktaş'a Iraklı sol bek

Büyük sürpriz! Beşiktaş'a Iraklı sol bek

Sol bek arayışlarına devam eden Beşiktaş, Ali Adnan'ı gündemine aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Adriano’nun Beşiktaş’la ipleri koparmasının ardından sol bek arayışlarına devam eden siyah beyazlı kulüp Umut Meraş’la anlaşmasına rağmen Bursaspor’daki yönetim değişikliği bu transferi yarıda bıraktı. Caner Erkin’e alternatif bir oyuncu bakan Abdullah Avcı’nın Umut Meraş’tan vazgeçmediği öğrenilirken, Fikret Orman ve kurmaylarının bir dönem Ç.Rizespor’da forma giyen Ali Adnan’ı da gündemine aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A ALİ ADNAN TEKLİFİ

Udinese’den MLS Ligi takımlarından Vancouver Whitecaps’e kiralık olarak gönderilen Iraklı sol bek, Beşiktaş’a göz kırparken, Başkan Orman’ın 25 yaşındaki oyuncuyu Abdullah Avcı’ya ilettiği öğrenildi. Amerika’da 16 maçta 1 gol 3 asistlik performans ortaya koyan Ali Adnan, daha önce Süper Lig tecrübesi yaşarken milli futbolcunun menajeri Frank Trimboli’nin Türk yönetici ve başkanlarıyla arasının iyi olması transfer ihtimalini bir hayli güçlendiriyor...

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