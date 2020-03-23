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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:00
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  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:30

Büyük planın parçası Vedat Muriqi

Büyük planın parçası Vedat Muriqi

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İngiliz basını, yeniden yapılanmaya gidecek Ada temsilcisinde Mourinho'nun listeyi hazırladığını yazdı. Aday isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin başarılı forveti…

AKŞAM

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Tottenham, takımın başına dünyaca ünlü Teknik Direktör Mourinho’yu getirmişti. Tottenham, Portekizli menajer sonrasında toparlanma sürecine girdi. Ancak sonrasında üst üste gelen sakatlıklar, bütün planları suya düşürdü. Ancak Mourinho’nun hırsı kaybolmadı. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı. İngiliz basını da Tottenham’da yapılacak operasyonun ayrıntılarını okuyucularıyla paylaştı.

İLK 11 İÇİN ALINMAYACAK

Dailystar gazetesinin haberine göre; büyük planın parçalarından biri de F.Bahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi. 25 yaşındaki futbolcu, ilk 11 için düşünülmüyor. Ancak kadro derinliği açısından Tottenham’ın onu kesinlikle transfer etmek istediği kaydedildi. Kane ve Son gibi isimlerin yokluğunda ciddi sıkıntılar yaşayan, birçok maça da forvetsiz çıkan Tottenham, ağır puan kayıplarıyla karşılaşmıştı. İngiliz temsilcisi önümüzdeki sezon da böyle bir sorun yaşamak istemiyor.

20 MİLYON EURO CİVARINDA

Haberde bonservis bedeliyle ilgili bir ayrıntı verilmedi. Ancak daha önce de “Tottenham-Muriqi” iddiaları İngiliz basınında yer almıştı. Fenerbahçe Yönetimi’nin 20 milyon euro civarında bir rakam istediği yazılmıştı. Tottenham, önümüzdeki sezon için geniş bir transfer bütçesi ayıracak. Büyük ihtimalle Fenerbahçe’nin istediği rakamı da verecekler. Türkiye’de şampiyonluk hedefleyen Muriqi’nin, takımın bu hedefin uzağında kalmasından sonra yaz aylarında İngiltere’nin yolunu tutması bekleniyor

12 GOL 4 ASİSTLİK KATKI

Vedat, ligde 18 maçta 12 gol atarken arkadaşlarına 4 kez de asist yaptı. Takımının skor yükünü çekenlerin başındaydı.

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