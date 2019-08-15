Büyük krizi Nzonzi bitirdi

Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Steven Nzonzi’de mutlu sona ulaştı. KAP açıklaması geldi. Roma’dan 1+1 yıllığına kiralanan futbolcu için bedel ödenmeyecek. Maaşı ise 3.25 milyon euro olacak.

AKŞAM

DÜN ilk olarak Sky Sport muhabiri Fabrizio Romano, Nzonzi’nin G.Saray ile anlaştığını duyururken, “Fransız futbolcunun kiralanması konusunda Roma’yla anlaşıldı. Nzonzi’nin Türkiye’ye uçak bileti bile hazır” sözlerini kullandı. SKY’ın diğer muhabiri Di Marzio ise Nzonzi için Galatasaray’ın kiralama bedeli ödemeyeceğini ve sadece futbolcunun maaşını vereceğini açıkladı. 19.05’te de G.Saray, KAP açıklamasıyla oyuncunun kiralanması için görüşmelerin başladığını belirtti.

BANEGA’YLA BiRLiKTE OYNADI

Steven Nzonzi, transfer döneminin ilk günlerinde de Galatasaray’ın gündemine gelmiş ancak Fransız futbolcu ikna edilememişti. Geçen sezon başında Sevilla’dan Roma’ya transfer olan 30 yaşındaki Nzonzi, İspanya’da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa’nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika yeşil sahada kalmıştı.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Aslan’ın KAP açıklamasında maddi detaylara girilmedi. Ancak alınan bilgilere göre; anlaşma 1+1 yıllık. İlk sene kiralama ücreti yok. G.Saray, 2. sezonda da Nzonzi’yle devam etmek isterse Roma’ya 500 bin euro ödeyecek. Futbolcunun maaşı senelik 3 milyon 250 bin euro olacak. Oyuncunun ilk yıl için satın alma opsiyonu 16, 2. sene ise 13 milyon euro. Roma’nın geçen sezon 26.6 milyon euroya Sevilla’dan aldığı Fransız ön libero 30 yaşında ve 1.96 boyunda...