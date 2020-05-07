Büyük hayallerim var

AKŞAM
Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, kulüp dergisine konuştu… Koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen 20 yaşındaki oyuncu, “Umarım en iyi şekilde atlatırız. Eve çekilince ne güzel bir doğaya sahip olduğumuzu gördük. Yaşadıklarımızdan ders alıp karantina sonrası dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor” dedi. Ömür, şampiyonluk için ise “Şampiyonluğa yakınız. Kupada Fenerbahçe’yi ilk maçta yendik. Orada da hedefimiz var. İki kupayı istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Bu zamana kadar hayallerinin peşinden koştuğunun da altını çizen genç oyuncu, “Hedeflerimin ilki A takıma çıkmak ve başarılar elde ekmekti. Bunu başardığım için mutluyum. Sırada şampiyonluk yaşamak var. Umarım bu hedefimi de gerçekleştirebilirim. Bu şampiyonluk sonrası amacım ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil ekmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirmek” şeklinde konuştu. Ömür, Messi yüzünden de mevkisini değiştirdiğini sözlerine ekledi.
KARANTİNA SONA ERDİ
Öte yandan 22 Nisan’da Norveç’ten Türkiye’ye gelen Alexander Sörloth’un 14 günlük karantina süresi dün doldu… Golcü futbolcu, kaldığı KYK yurdundan ayrıldı ve takıma katıldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, ‘Virüse meydanı bırakmayacağız' sloganıyla müjdeyi verdi. “Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig, Üçüncü Lig, Amatör ve Bölgesel Amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla müsabakaların hangi şartlarda ve nasıl oynanacağına karar vereceğiz.”
Semih Yuvakuran, Galatasaray'la köprüleri attiğı o görüşmeyi AKŞAM'a anlattı: “Selçuk Uygur, ‘Bu odadan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de ‘Bir daha buraya gelirsem şerefsizim' dedim. Hüngür hüngür ağlayarak Beyoğlu sokaklarında yürümeye başladım. Arkamda yüzlerce gazeteci. Kadınlar beni çevirip, ‘Hangi fi lmde oynuyorsun' diye soruyordu.”
Kolombiyalı yıldız, Suudi Arabistan'a gideceği şeklinde çıkan haberleri yalanladı: Falcao: “Arabistan'a gitmekten asla bahsetmediler, hiçbir şey bilmiyordum, benimle hiç temasa geçmediler. Şu an için böyle bir şey yok.”
Gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Beşiktaş'tan ayrılan Karius'un geleceğiyle ilgili Liverpool kararını verdi.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.