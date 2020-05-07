Büyük hayallerim var

Abdülkadir Ömür, şu ana kadar hep hayallerinin peşinde koştuğunu söyledi ve “Amacım büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirmek” dedi.

AKŞAM

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, kulüp dergisine konuştu… Koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen 20 yaşındaki oyuncu, “Umarım en iyi şekilde atlatırız. Eve çekilince ne güzel bir doğaya sahip olduğumuzu gördük. Yaşadıklarımızdan ders alıp karantina sonrası dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor” dedi. Ömür, şampiyonluk için ise “Şampiyonluğa yakınız. Kupada Fenerbahçe’yi ilk maçta yendik. Orada da hedefimiz var. İki kupayı istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Bu zamana kadar hayallerinin peşinden koştuğunun da altını çizen genç oyuncu, “Hedeflerimin ilki A takıma çıkmak ve başarılar elde ekmekti. Bunu başardığım için mutluyum. Sırada şampiyonluk yaşamak var. Umarım bu hedefimi de gerçekleştirebilirim. Bu şampiyonluk sonrası amacım ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil ekmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirmek” şeklinde konuştu. Ömür, Messi yüzünden de mevkisini değiştirdiğini sözlerine ekledi.

KARANTİNA SONA ERDİ

Öte yandan 22 Nisan’da Norveç’ten Türkiye’ye gelen Alexander Sörloth’un 14 günlük karantina süresi dün doldu… Golcü futbolcu, kaldığı KYK yurdundan ayrıldı ve takıma katıldı.