Büşra Akbaş ve Nilay Kartaltepe'den 'evde kal' mesajı

BOTAŞ Spor Kulübü’nün kısa oyuncusu ve ikinci kaptanı Büşra Akbaş, uyarıları dikkate alma vurgusu yaparak, “İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde koronavirüs salgını tehlikesine karşı herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Kendiniz ve sevdikleriniz için yapılan tüm uyarıları dikkate alarak zorunlu haller dışında lütfen evinizden ayrılmayın. Evinde kal Türkiye” dedi.
NİLAY KARTALTEPE: GEREKLİ TALİMATLARA UYALIM
OGM Ormanspor’un tecrübeli kaptanı Nilay Kartaltepe ise evde antrenman yaptığını belirterek, “Hem ülkemiz, hem dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Bu dönemde zorunlu haller olmadıkça evlerimizde kalalım. Kendimiz ve sevdiklerimiz için tedbirler alalım. Ben de kendi sağlığım ve ailemin sağlığı için gerekli önlemleri alıyorum. Bu süreçte evimde egzersizlerimi yapmaya devam ediyorum. Hep beraber gerekli talimatlara uyalım ve evimizde kalalım. Evinde kal Türkiye” diye konuştu.
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