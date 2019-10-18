Busenaz Sürmeneli: Madalyayı askerlerimiz için aldım

Milli boksör, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Rusya'daki final müsabakasını anlatan Busenaz Sürmeneli, 5 maç yaptığını ve zorlu mücadeleler verdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Ben duygusal bir yapıya sahibim. Yensem de yenilsem de ağlıyorum. Ama bu ağlama benim için farklı oldu. Çünkü biliyorsunuz ülkemiz kritik bir dönemde. Barış Pınarı Harekatı var. Zaten final maçının son raunduna girerken antrenörüm bana, 'Onlar için savaş, onlar için elinden geleni yap.' demişti. Üçüncü raundun nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Ülkemi biraz olsun gururlandırabildiysem ne mutlu bana."

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin diğer sorulara verdiği cevaplar ise şöyle:

Seni kısaca tanıyabilir miyiz?

"21 yaşındayım. Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 4. sınıfta okuyorum. Yaklaşık 10-12 senedir boksla uğraşıyorum. Trabzon bölgesindenim."

Boksa nasıl başladın?

"Babamın işi sebebiyle Bursa'dan Trabzon'a taşındık. Antrenörüm aynı zamanda akrabam olur, teyzemin eşi. Onun vasıtasıyla başladım."

Spor sana ne kattı? Geldiğin noktayı nasıl görüyorsun?

"Boks hayatımızı komple değiştiriyor. Başından sonuna kadar. Güzel dostluklar da kazandırdı. Boks, bana bayrağı gururla taşıyabilme görevini verdi."

Boks sert bir spor. Ailen başta karşı çıktı mı?

"Annem her zaman yanımdaydı. Babam ilk başlarda karşı çıktı ama sonra o da alıştı. Şu anda ailemin hepsi bana destek veriyor. En büyük destekçilerim onlar diyebilirim."

Okulda sana takılanlar oluyor mu?

"Boks sporu yaptığımız için herkes bizi sert, konuşmayan, havalı sanıyor ama gerçekten arkadaşlarım da bilir, güler ve eğlenirim. Böyle bir kişiliğim yoktur."

Arkadaşların sana özel koruma olarak bakmıyor değil mi?

"Tanıdıkça öyle bakmıyorlar."

Boksa başladığında zorlandığın zamanlar oldu mu?

"Sakatlık yaşadım. Tabii ki psikolojik ve fiziksel etkenler de oldu, zor bir dönem geçirdim. Sonra ailemin ve hocamın desteğiyle toparlanıp, geri döndüm."

Son Dünya Şampiyonası'nın finalinde gong çaldı ve maç bitti. O anda neler hissettin?

"Müsabaka tamamlandığında, 'Bu sefer oldu.' dedim. 'Bu sefer yaptım. Onlar için yaptım.' diye düşündüm. Ağlamaktan çok bir şey düşünemiyorsun. Çok mutlu ve gururlu olduğum kesindi."

Önünde 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Nasıl bir süreç seni bekliyor?

"Her sporcunun hedefi olimpiyattır. Benim de hedefim tabii ki olimpiyat. Bu saatten sonra üzerimizde daha büyük bir yük oluyor. Zirveye çıkmak kadar orada kalmak da çok zor. Bizim asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak. İlk hedef ise Londra'da yapılacak olimpiyat elemeleri. Orada kota alıp, ülkemize madalya kazandırmak. Türk halkını olimpiyata gitmek kesmiyor bence. İnşallah takım olarak kota alıp, madalyayla Türkiye'ye dönmek istiyoruz."

Busenaz Sürmeneli'nin kelimelere verdiği tek cevaplar ise şöyle oldu:

Boks: Olimpiyat.

Ring: Dövüşmek.

Gong: 3 dakika.

Kask: Kaskımla çok oynuyorum.

Spor: Hayat.

Tokyo: En büyük hedef.

Dövüş-kavga: Kırışmak.

Kamp: Kastamonu.

Aile: Her şey.

Antrenör: Baba.

Milli forma: Gurur.

Madalya: İstiklal Marşı.