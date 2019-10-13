Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Buse Naz'dan gümüş madalya

Öte yandan, organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Liliya Aetbaeva ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde, daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi mağlup etmişti.

Şampiyonada bugün ayrıca 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri, altın madalya için ringe çıkacak.

(AA)