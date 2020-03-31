Buruk'tan Gümüşdağ'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
'Ailemle beraber vakit geçiriyoruz. Oğlumla ayak tenisi oynuyoruz. Ne kadar ara olacağını bilmeden oyuncuların ne zaman toplanacağına karar veremeyiz. Verdiğimiz programlarla birlikte tüm takımı takip ediyoruz. Ne yapacağını bilen bilinçli bir oyuncu grubuna sahibim. Oyuncularımıza çalışabilecekleri ekipmanları gönderdik. Bu zorlu dönemi atlatacağımıza gönülden inanıyorum. Takım olarak gereken yardımı yapmaya çalışıyoruz, katkıda bulunmak istedik. Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumu da iyiye gidiyor.'
Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den eşiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.
Adını dünya futbolunun zirvesine yazdıran FC Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, en beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı. İşte Messi'nin ismini verdiği o futbolcular ve o isimler hakkındaki düşünceleri.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a konuştu. Buruk, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunurken, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın durumuyla ilgili bilgi de verdi.
Son olarak A Milli Takım'da görev alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, İtalyan basınına karantina günleri, koronavirüs ve Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Yakında kavuşmak üzere' başlığıyla bir 'Evde kal' videosu yayımladı.
Alman basını, Bayern Münih'in dünyaca ünlü futbolcusu David Alaba'yı Galatasaray'a yazdı. Koronavirüs salgını sonrası sıkışan futbol dünyasında yaşanan belirsizliklerden ötürü her şeyin gerçekleşebileceğinin belirtildiği haberde, David Alaba'nın Galatasaray taraftarı olduğu da hatırlatıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, futbola yeniden ne zaman başlayacakları hakkında büyük bir belirsizlik olduğunu söyledi.