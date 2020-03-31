Buruk'tan Gümüşdağ'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a konuştu. Buruk, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunurken, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın durumuyla ilgili bilgi de verdi.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'Ailemle beraber vakit geçiriyoruz. Oğlumla ayak tenisi oynuyoruz. Ne kadar ara olacağını bilmeden oyuncuların ne zaman toplanacağına karar veremeyiz. Verdiğimiz programlarla birlikte tüm takımı takip ediyoruz. Ne yapacağını bilen bilinçli bir oyuncu grubuna sahibim. Oyuncularımıza çalışabilecekleri ekipmanları gönderdik. Bu zorlu dönemi atlatacağımıza gönülden inanıyorum. Takım olarak gereken yardımı yapmaya çalışıyoruz, katkıda bulunmak istedik. Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumu da iyiye gidiyor.'