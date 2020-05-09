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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:52
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:56

Bursaspor'un koronavirüs testleri negatif

Bursaspor'un koronavirüs testleri negatif

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Bursaspor'da sağlık ekibi tarafından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline koronavirüs testi yapıldı. Dün yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Bursaspor, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından dün çalışmalarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcuları ve A Takım personeli ile sağlık ekibi tarafından Covid-19 PCR ve IgM / IgG Antikor testleri yapıldı. Testleri yapılan futbolcular düz koşular yaparak antrenmanlarını tamamladı.

Bursaspor'da yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları bugün çıktı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan COVID-19 testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmamıştır" denildi.

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