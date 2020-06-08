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aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 15:08
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Bursaspor'un golcüleri yabancılar

Bursaspor'un golcüleri yabancılar

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Bursaspor'un son yıllardaki golcü oyuncularına bakıldığında yabancıların ağırlığı öne çıkıyor. Fernandao ve Batalla gibi isimler, arka arkaya sezonlarda takımının gol kralı olurken; bu sezon da Seleznov en golcü oyuncu konumunda.

Bursaspor’un son yıllarına bakıldığında en golcü isimlerinin yabancı oyuncular olması dikkat çekiyor. Son 9 sezonluk dilime bakıldığında yalnızca geçtiğimiz sezon Aytaç Kara, takımın en skorer yerli ismi olurken; geride kalan sezonlarda ise Bursaspor adına rakip fileleri en çok havalandıran oyuncuların yabancılardan oluştu. Aynı zamanda Aytaç orta alanda forma giymesine karşın gole katkılarda bulunurken, diğer yabancı oyuncular ise hücum hattında ter döküyordu.

Bu sezon TFF 1’inci Lig’de mücadele veren Bursaspor’un en golcü ismi Yevgen Seleznov oldu. Ukraynalı santrfor, ligde 8 ve kupada da attığı 3 golle her iki kulvarda da takımının en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 34 yaşındaki golcü oyuncu, önümüzdeki sezon da Bursaspor’da forma giymeye sıcak bakıyor.

Geçmiş sezonlarda ise gole katkılarıyla öne çıkan isimler Pablo Martin Batalla ve Fernandao’ydu. Arjantinli efsane Batalla; 2011/12 sezonunda 15, 2012/13 sezonunda 19 ve 2016/17 sezonunda da attığı 9 golle takımının o dönemki en golcü oyuncusu oldu. Brezilyalı santrfor Fernandao da, Türkiye’deki yükselişini Bursaspor’da gerçekleştirirken; 2013/14 sezonunda 12, 2014/15 sezonunda da 26 gol kaydetti.

Bursaspor’un diğer sezonlardaki golcü isimleri ise; 2017/18 sezonunda 8 golle Bogdan Stancu ve 2015/16 sezonunda 16 golle Tomas Necid oldu.

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