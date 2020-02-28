Bursaspor'dan sert tepki! 'Stajyer görünümlü hakem'

Bursaspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kulüp aleyhinde art arda hatalı kararlar verildiği belirtildi.
Saha içi yönetim hatalarının gittikçe arttığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Ligde sezon başından bu yana yaşadığımız taraflı yönetimler, verilmeyen penaltı pozisyonları, gösterilmeyen kırmızı kartlar ve ne yazık ki taraflı ve adaletsiz yönetimler kirli çuvalı fazlasıyla doldurmuştur. Ülkemizin mihenk taşı şehirlerinden Bursa'nın kaderini stajyer görünümlü, seyirci karşısında kendini tatmin etmeye çalışan, adalet terazisi olmayan ve kibirli 'sözde maç idare edenlere' bıraktırmayacağımızın bilinmesini isteriz. Maçların bitiminde 'Olsun, biz de insanız, hata yapabiliriz' gibi skandal cevaplarla ortaya koydukları fütursuz tavırlar amaçlarını kamufle etmemektedir. Dün oynadığımız müsabakadaki çalınmayan ofsayt ve verilmeyen penaltı kararı ise bardağı taşıran son damlalar olmuştur. Özellikle son haftalarda camiamız üzerinden yapılan algı operasyonlarına karşı dik duruşumuz ve net tavrımızı koruyacağımızın ve hedefe ulaşmak için son ana kadar inancımızı sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz."
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kopenhag'da bir dönem Trabzonspor forması giyen Dame Ndoye da forma giyiyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrasında konuştu.
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.