Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Bursaspor’da uzun süredir taraftarın beklediği gelişme sonunda yaşandı. Yeşil beyazlı kulüp, yeni sezonda giyeceği formaların tümünü geç de olsa paylaştı.
Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video kliple Kappa marka formaları camiaya tanıttı.
5 farklı modele sahip olan formalar, ilk kez pazar günü oynanacak olan Adana Demirspor maçında giyilecek.
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�� 2020-2021 Sezonu Formalarımız �� pic.twitter.com/XhalZJm1Kh— Bursaspor (@BursasporSk) September 11, 2020
Galatasaray'da Younes Belhanda'nın akıbeti belli oluyor. Fatih Terim'in gözden çıkardığı Faslı oyuncunun menajeri, William D'avila, "süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum." dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "En az 1 puanı hak ettik. Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. 2-1 kaybettik, üzüldük. İnşallah yeni gelen oyuncularla toparlayacağız ve iyi bir Rize izleyeceğiz" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül, en son birlikte ürettiği skorda Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Rizespor maçında da skor üreten bu ikili sarı-lacivertlilere umut veren isimler oldu.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Anderlecht ve Beşiktaş'la görüşen Papiss Cisse, şimdi de Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Sarı-Lacivertliler, 1.5 milyon euroluk sözleşme arayan tecrübeli golcüyle dirsek teması kurdu. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Erol Bulut'un da transferine sıcak baktığı Senegalli forvet için “Bir sezon oynasın, bizi şampiyon yapar” görüşünü savunuyor.
Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istediği Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Katar'dan iki kulüp devreye girdi. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon euro bonservis ödeyen Sarı-Kırmızılılara, iki futbolcu için de 3'er milyon euroluk teklif geldi. Cimbom bu teklifleri yetersiz bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı.
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları bir video kliple tanıttı.