Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı

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Ve ayrılık vakti geldi! Menajeri resmen duyurdu... Ve ayrılık vakti geldi! Menajeri resmen duyurdu... Galatasaray'da Younes Belhanda'nın akıbeti belli oluyor. Fatih Terim'in gözden çıkardığı Faslı oyuncunun menajeri, William D'avila, "süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum." dedi.

‘Uzun yıllar top oynadım ama böyle penaltı görmedim‘ ‘Uzun yıllar top oynadım ama böyle penaltı görmedim‘ Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "En az 1 puanı hak ettik. Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. 2-1 kaybettik, üzüldük. İnşallah yeni gelen oyuncularla toparlayacağız ve iyi bir Rize izleyeceğiz" dedi.

Fener'i yıkan ikili şimdi umut oldu Fener'i yıkan ikili şimdi umut oldu Fenerbahçe'nin yeni transferleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül, en son birlikte ürettiği skorda Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Rizespor maçında da skor üreten bu ikili sarı-lacivertlilere umut veren isimler oldu.

Yeni golcü Papiss Cisse! 'Bizi şampiyon yapar' Yeni golcü Papiss Cisse! 'Bizi şampiyon yapar' Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Anderlecht ve Beşiktaş'la görüşen Papiss Cisse, şimdi de Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Sarı-Lacivertliler, 1.5 milyon euroluk sözleşme arayan tecrübeli golcüyle dirsek teması kurdu. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Erol Bulut'un da transferine sıcak baktığı Senegalli forvet için “Bir sezon oynasın, bizi şampiyon yapar” görüşünü savunuyor.

Aylardır beklenen teklif nihayet geldi Aylardır beklenen teklif nihayet geldi Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istediği Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Katar'dan iki kulüp devreye girdi. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon euro bonservis ödeyen Sarı-Kırmızılılara, iki futbolcu için de 3'er milyon euroluk teklif geldi. Cimbom bu teklifleri yetersiz bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı.