Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü
Spor Toto Süper Lig’de son hafta mücadeleleri sonrası küme düşen son iki takım da belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanan kapanış mücadelelerinde ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda son düdük çaldı.
Göztepe evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 84. dakikada Deniz Kadah'ın kullandığı penaltı vuruşuyla 2-1 mağlup etti.
Bir diğer mücadelede ise Kayserispor evinde ağırladığı Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldu.
Lige tutunmaya çalışan Bursaspor'da, Malatyaspor'a konuk olduğu karşılaşmayı 2-1 kazandı fakat bu skor ligde tutunmasına yetmedi.
Alınan bu sonuçlara göre lige veda eden takımlar Bursaspor ve BB Erzurumspor olurken, Göztepe Süper Lig serüvenine devam edecek..