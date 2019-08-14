Bursaspor transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor

Transfer tahtasını açmaya çok yakın olan Bursaspor, bir yandan da takviye çalışmalarını yürütüyor. Yeşil-beyazlıların ilk hedefi, bayramdan sonra tahtayı açmayı başarmak. Timsah, bonservisi elinde olan tecrübeli isimlere yönelmiş durumda. Bursaspor, bu doğrultuda Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu ile geçen hafta el sıkışmıştı. Yönetimin şimdiki iki hedefi ise Rumen sağ kanat oyuncusu Gabriel Torje ve Denizlispor ile yollarını ayıran ön libero Burak Altıparmak. Geçen sezon Sivasspor'da forma giyen 30 yaşındaki kanat ile prensipte anlaşma sağlandı. Ayrıca hem sağ kanat, hem forvet arkasında da oynayabilen Torje, Sivas'tan önce Konyaspor, Osmanlıspor ve Karabükspor'da da forma giymişti. 28 yaşındaki Burak da Timsah'a çok sıcak bakıyor.
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