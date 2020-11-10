Bursaspor teknik direktör mezarlığına dönüştü

IHA

Süper Lig şampiyonluğu yaşatan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın 2013'te ayrılmasının ardından Bursaspor, bugüne kadar tam 16 kez teknik adam değişikliğine gitti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da, son 7 yılda 16 teknik adam değişti. Mevcut Teknik Direktör Mustafa Er önderliğinde bu sezon genç futbolcuların parlamasıyla yeniden gündeme gelen yeşil-beyazlılar, adeta istikrarı unuttu. 2010’da yaşanan şampiyonluğun ardından 2013’te Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’la yolları ayıran Bursaspor Kulübü, sırasıyla; Hikmet Karaman, Christoph Daum, İrfan Buz, Şenol Güneş, yeniden Ertuğrul Sağlam, Hamza Hamzaoğlu, Mutlu Topçu, Adnan Örnek, Paul Le Guen, Mustafa Er, Samet Aybaba, Mesut Bakkal, Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez, yeniden İrfan Buz ve son olarak bir kez daha Mustafa Er’i göreve getirdi. 40 yaşındaki teknik adam, transfer tahtasının açılmadığı bu dönemde genç futbolculara olan güveni ile ön plana çıktı.

Mustafa Er şimdiden Ali Akman, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör’ü Türkiye gündemine sokmayı başardı.