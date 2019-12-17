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Bursaspor, teknik direktör Koşukavak ile yollarını ayırdı

Bursaspor, teknik direktör Koşukavak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yönetim, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezona Koşukavak ile başlayan yeşil-beyazlı takım, ligde çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 22 gol atıp kalesinde 19 gol gören ve 3 puanı silinen Bursaspor, 15. haftayı 24 puanla lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde 6. sırada kapattı.  (AA)


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