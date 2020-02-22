  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 09:38
  • |
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:44

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

Paylaş

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

TFF 1. Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a giden Bursasporlu taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi. 

DEVRİLME ANI KAMERALARDA

Otobüsün devrilme anı araç içinden çekilen görüntülerle ortaya çıktı:

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan yaptığı açıklamada, kaza haberini alır almaz olay yerinde bulunan arkadaşlarıyla irtibata geçtiklerini ve endişelenecek bir durum olmadığını bildirdi.

Mestan, kazada yaralanan olmadığı bilgisini aldıklarını ifade ederek, "Taraftarlarımız ve aileleri merak etmesinler, hepsinin durumu iyi. Zaten çok az bir yol kalmıştı taraftarlarımızın gideceği yere varmasına. Kaza yerine başka otobüs gönderdik, taraftarlarımızı o otobüslerle gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkım planı hazır

title

Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın'ın tek korkusu...

title

3. Uluslararası Etnospor Forumu Antalya'da başladı

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler
Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler

Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.

Fatih Terim'den son dakika kararı! Derbide Falcao...
Fatih Terim'den son dakika kararı! Derbide Falcao...

Fatih Terim'den son dakika kararı! Derbide Falcao...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...

Ersun Yanal'dan derbide sol bek sürprizi!
Ersun Yanal'dan derbide sol bek sürprizi!

Ersun Yanal'dan derbide sol bek sürprizi!

Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. İşte sarı lacivertli takımda derbi öncesi son dakika gelişmeleri...

Dostluk kazansın
Dostluk kazansın

Dostluk kazansın

TFF ile dört büyük kulübün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. Derbilerin güvenlik yönleri ele alındı. Kritik zirve sonrası ise dostluk mesajları verildi...

3. Uluslararası Etnospor Forumu Antalya'da başladı
3. Uluslararası Etnospor Forumu Antalya'da başladı

3. Uluslararası Etnospor Forumu Antalya'da başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 3. Uluslararası Etnospor Forumu, bugün Antalya'da başladı.

Koronaya davetiye!
Koronaya davetiye!

Koronaya davetiye!

Koronavirüs yüzünden spor organizasyonlarının askıya alındığı Hong Kong’un Kadın Futbol Takımı bir şirket tarafından Alanya’ya davet edildi. Takım 1 Mart’ta İstanbul aktarmalı Alanya’ya gelip, 3 maç yapacak.

Muslera farkı
Muslera farkı

Muslera farkı

YARINKİ Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.