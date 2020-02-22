Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

TFF 1. Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a giden Bursasporlu taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
DEVRİLME ANI KAMERALARDA
Otobüsün devrilme anı araç içinden çekilen görüntülerle ortaya çıktı:
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüsün kaza anı. pic.twitter.com/dGd9D3MeCT— TFF 1.Lig (@st1lig) February 22, 2020
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan yaptığı açıklamada, kaza haberini alır almaz olay yerinde bulunan arkadaşlarıyla irtibata geçtiklerini ve endişelenecek bir durum olmadığını bildirdi.
Mestan, kazada yaralanan olmadığı bilgisini aldıklarını ifade ederek, "Taraftarlarımız ve aileleri merak etmesinler, hepsinin durumu iyi. Zaten çok az bir yol kalmıştı taraftarlarımızın gideceği yere varmasına. Kaza yerine başka otobüs gönderdik, taraftarlarımızı o otobüslerle gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.
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