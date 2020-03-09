Bursaspor Süper Lig umudunu kaybetmedi

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ve Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor, son maçında berabere kalmasına rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle teselli buldu.

Ligin 26. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşan Bursaspor, 65. dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 81. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle beraberliği sağlamasına karşın, kalan bölümde skor bulamayınca galibiyete ulaşamadı.

Play-off hattındaki güçlü rakiplerinin de kazanamadığı haftada beraberliğe razı olan yeşil-beyazlı ekip, 42 puanla 4'üncü sırada kalarak Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli 2 puan yitirdi.

En son galibiyetini 22. haftada sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek alan Bursa temsilcisi, ardından çıktığı 4 karşılaşmada da 3 puan elde edemedi.

Yeşil-beyazlılar, 23. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a rakip sahada 2-1 yenildikten sonra, Altay'la 2-2, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor'la da 1-1 berabere kaldı.

KRİTİK MAÇLARDA KRİTİK KAYIPLAR



Bursaspor, play-off hattındaki Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 0-0, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un 2-2 ve Altay'ın da alt sıralardaki Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kalıp puan kaybettiği 26. haftada yine bir fırsatı tepmiş oldu.

Yeşil-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenmesi durumunda 3. sıraya yükselip, puan farkını Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2'ye, lider Hatayspor'la da 6'ya indirecekti.

27. HAFTA ÖNEMLİ MAÇLARA SAHNE OLACAK



TFF 1. Lig'de ilk 6'da yer alan takımlar, 27. haftada kritik maçlara çıkacak.

Lider Hatayspor, yükselme hattında mücadele eden ve 39 puanla 6. sırada bulunan Altay'a konuk olacak.

İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7. basamakta yer alan Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Bursaspor ile puanı eşit olan ve averajla 3. sırada bulunan Adana Demirspor ise yükselme hattına tekrar çıkan 5. sıradaki 41 puanlı Akhisarspor'u konuk edecek.

RAKİP BALIKESİRSPOR



Süper Lig'e yükselmek için her maçı final olarak gören Bursaspor, 27. haftada Balıkesir deplasmanına gidecek.

Ligin 10. sırasında bulunan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Bursa ekibi gibi 3 haftadır berabere kalıyor.

Galibiyete hasret iki takımın mücadelesi, yarın saat 19.00'da başlayacak.

MESUT MESTAN: "SÜPER LİG'E YÜKSELECEĞİZ"



Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig hedefleri doğrultusunda var güçleriyle çabaladıklarını söyledi.

Kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Mestan, "Geçen haftaki sıralama değişmedi. Çok kritik bir sürece girdik. Balıkesirspor maçından galibiyetle ayrılıp, yolumuza güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükseleceğiz." diye konuştu.