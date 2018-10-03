Bursaspor,+Samet+Aybaba+ile+yola+devam+edecek

Süper Lig'de 5 beraberlik 2 yenilgi alarak tarihinin kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba'ya tepkiler çoğaldı.

Yönetim ise yaptığı değerlendirmenin ardından kararını verdi. Yeşil- Beyazlılar, deneyimli hocayla yola devam etme konusunda görüş birliğine vardı.

5 puanla 17. sırada olan Timsah, bu hafta kardeş kulüp Ankaragücü'nü ağırlayacak. Yusuf Erdoğan ve Furkan'ı kadro dışı bırakan Aybaba'nın, oyuncularla sürekli bire bir toplantılara yaparak bu kritik maça hazırladığı bildirildi. Bursa'da bu zorlu maç öncesi Saivet'nin sakatlığı nedeniyle oynamayacağı da gelen haberler arasında.