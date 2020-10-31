Bursaspor galibiyete Ali Akman ile koştu

Bursaspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Boluspor'u 4-2 mağlup etti. Ağları 2 kez sarsan 2002 doğumlu Ali Akman, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile Boluspor karşılaştı.

Bursaspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 21 ve 51'de Ali Akman, 38'de Burak Kapacak, 86'da Batuhan Kör kaydetti.

Boluspor'un gollerini 8'de Muhammed Bayır ve 77'de Melih Okutan attı.

Boluspor ağlarını iki kez havalandıran Bursaspor'un 2002 doğumlu futbolcusu Ali Akman, TFF 1. Lig'de bu sezon 8 maçta 7 gol attı. Ali Akman bu süreçte 1 de asist yaptı. Ali Akman ligde gol krallığında Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz'ü de yakaladı.

Yeşil-beyazlıların 1999 doğumlu futbolcusu Burak Kapacak da bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. Burak Kapacak'ın 2 de asisti bulunuyor.

Ligde 2 maç sonra galip gelen teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor, puanını 10'a çıkardı.

Boluspor ise 3 puanda kaldı.