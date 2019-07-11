Bursaspor, Galatasaray'ın istediği Muhammed Şengezer için 5 milyon Euro istedi

TM Dijital Haber Merkezi

Uzun bir süredir Muslera’nın alternatifi arayan, fakat henüz resmi bir adım adım atmayan Galatasaray nihayet ikinci kalecisini buldu.

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon Bursaspor’da Okan Koçuk ile forma savaşı veren Muhammed Şengezer sarı kırmızılı kulübün takibine takılırken, Abdurrahim Albayrak’ın yetenekli kaleci için Mesut Mestan’la masaya oturduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki eldiveni kadrosunda görmek isteyen Fatih Terim’in Muhammed’i çok istediği belirtilirken Başkan Mestan’ın ‘5 milyon Euro isteriz’ demesi Galatasaray’ı bir hayli şaşırttı.

GALATASARAY MUHAMMED İÇİN 1,5 MİLYON EURO + BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY DEDİ

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan’a Fenerbahçe’nin transfer ettiği Altay Bayındır örneğini veren Abdurrahim Albayrak’ın ‘Yeşil Timsahlara’ aynı fiyatı teklif ettiği öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün yetenekli futbolcu için bir sonraki satıştan pay jestini de sunduğu ifade edildi. 1,5 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklifine sıcak bakan Başkan Mestan’ın önümüzdeki günlerde Albayrak’la yeniden görüşeceği belirtilirken iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.

Türkiye U21 takımının da kalesini koruyan Muhammed Şengezer, kulüp kariyerinde şu ana kadar 102 maça çıktı.