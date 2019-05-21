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Bursaspor eline geçen fırsatları bir bir tepti

Bursaspor eline geçen fırsatları bir bir tepti

Sezonun son haftalarında eline geçen fırsatları değerlendiremeyen Bursaspor, artık rakibinin puan kaybetmesini bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken, yeşil-beyazlı takımda moraller bozuk. Pazar günü müthiş seyirci desteğine rağmen sahada hiçbir varlık gösteremeyen ve Göztepe ile berabere kalan Timsah, kümede kalma şansını son haftaya bıraktı. Bursaspor, ligde kalmak için rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Fırsatları bir bir tepti

Ligin son haftaları yaklaştığında küme düşme potasında yer alan Bursaspor, kümede kalma yolunda yarıştığı rakipleri ile karşılaştı. İlk olarak Akhisar Belediyespor müsabakasına çıkan yeşil-beyazlılar, kötü oyunla sahadan bir puanla ayrıldı. Ardından BB Erzurumspor deplasmanına çıkan Timsah, sahadan puansız döndü. Sezonun en kritik maçında ise sahasında Göztepe'yi ağırladı. Zorlu müsabakada 90 dakika boyunca varlık gösteremeyen yeşil-beyazlılar, eline gelen fırsatları tek tek tepti. Ligde son haftaya girilirken, yeşil-beyazlı ekip Evkur Yeni Malatyaspor'u yense bile Göztepe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Göztepe ise son hafta sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

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