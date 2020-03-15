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aksam.com.tr
  • 15 Mart 2020 Pazar 14:19
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  • 15 Mart 2020 Pazar 14:27

Bursaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda"

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Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk ediyor. Peki Bursaspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte detaylar...

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile Beşiktaş Sompo Sigorta karşı karşıya geliyor. Tofaş Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayan Bursaspor - Beşiktaş maçı TRT Spor 2'den canlı izlenebilecek.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş Sompo Sigorta, Frutti Extra Bursaspor'u 80-59 yenmişti.

Ligde 11 galibiyeti bulunan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko ile karşılaşmış ve salondan 73-74 mağlup ayrılmıştı. Frutti Extra Bursaspor'un ise ligde 10 galibiyeti bulunuyor.

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