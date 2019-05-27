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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:32 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:32

Bursaspor Başkanı Ali Ay'a soruşturma açıldı

Bursaspor Başkanı Ali Ay'a soruşturma açıldı

Bursaspor Başkanı Ali Ay'a "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma açıldı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Başkan Ay hakkında, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma açıldı.

Savcılık, geçen ay gündeme gelen ve Ali Ay'ın da basın yoluyla cevap verdiği kulübe ait arazilerin satışından menfaat sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma yürütüyor.

(AA)

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