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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 21:16
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  • 10 Mart 2020 Salı 21:18

Bursaspor Balıkesirspor'u yendi, zirveye yaklaştı

Bursaspor Balıkesirspor'u yendi, zirveye yaklaştı

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TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bursaspor, lider Hatayspor ve lig ikincisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yenildiği haftada Balıkesirspor'u 3-1 yendi ve zirveye yaklaştı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada gelişen Bursaspor atağında Ali Akman’ın ceza sahası içine ortaladığı topu Balıkesirspor defansı uzaklaştırdı.

9. dakikada Foxi ile gelişen Balıkesirspor atağında Abdülkadir Kayalı’nın ceza sahası üstünden attığı sert şut auta çıktı.

15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Seleznov’un ceza sahasına plasesinde, Traore’nin şutu ağlarla buluştu. 0-1

22. dakikada Bursaspor atağında Ali Akman’nın ortaladığı topa Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

26. dakikada Aly Malle ile gelişen Balıkesirspor atağında Aly Malle’nin kale içine ortaladığı topu Rahmi Anıl’dan önce Bursaspor defansı kornere çeldi.

34. dakikada Balıkesir atağında Nermin Hodzic’in ceza sahası içinden attığı yarım vole şutu kaleci Çağlar Şahin Akbaba yatarak kurtardı.

60. dakikada gelişen Bursaspor atağında Abdou Razack Traore ceza sahası üstünde topu Abdullahi Shehu’ya uzattı. Abdullahi Shehu topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-3

66. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Kubilay topu Seleznov’a aktardı. Seleznov’un şutunu Kaleci Atilla kornere çeldi.

76. dakika Otoo’nun ceza sahası üstünde ortasında Aly Malle, topu ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Cemal Alpay

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Andusic), Hodzic (Dk. 79 Celal Emir Dede), Serdar Güncü, Otoo, Aly Malle, Rahmi Anıl Başaran

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Ali Akman (Dk. 76 Recep Aydın), Kerem Can Akyüz, Traore (Dk. 90 Atanasov), Shehu, Selçuk Şahin, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznov (Dk. 82 Burak Altıparmak)

Goller: Dk. 15 Traore, Dk. 21 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 60 Shehu (Bursaspor), Dk. 75 Aly Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Berat Aydoğdu, Dk. 62 Sezer Özmen, Dk. 68 Hodzic, Dk. 72 Aly Malle, Dk. 83 Cenk Güvenç (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 72 Kerem Can Akyüz (Bursaspor)

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