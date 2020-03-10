Bursaspor Balıkesirspor'u yendi, zirveye yaklaştı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 3-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada gelişen Bursaspor atağında Ali Akman’ın ceza sahası içine ortaladığı topu Balıkesirspor defansı uzaklaştırdı.
9. dakikada Foxi ile gelişen Balıkesirspor atağında Abdülkadir Kayalı’nın ceza sahası üstünden attığı sert şut auta çıktı.
15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Seleznov’un ceza sahasına plasesinde, Traore’nin şutu ağlarla buluştu. 0-1
22. dakikada Bursaspor atağında Ali Akman’nın ortaladığı topa Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
26. dakikada Aly Malle ile gelişen Balıkesirspor atağında Aly Malle’nin kale içine ortaladığı topu Rahmi Anıl’dan önce Bursaspor defansı kornere çeldi.
34. dakikada Balıkesir atağında Nermin Hodzic’in ceza sahası içinden attığı yarım vole şutu kaleci Çağlar Şahin Akbaba yatarak kurtardı.
60. dakikada gelişen Bursaspor atağında Abdou Razack Traore ceza sahası üstünde topu Abdullahi Shehu’ya uzattı. Abdullahi Shehu topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-3
66. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Kubilay topu Seleznov’a aktardı. Seleznov’un şutunu Kaleci Atilla kornere çeldi.
76. dakika Otoo’nun ceza sahası üstünde ortasında Aly Malle, topu ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Cemal Alpay
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Andusic), Hodzic (Dk. 79 Celal Emir Dede), Serdar Güncü, Otoo, Aly Malle, Rahmi Anıl Başaran
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Ali Akman (Dk. 76 Recep Aydın), Kerem Can Akyüz, Traore (Dk. 90 Atanasov), Shehu, Selçuk Şahin, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznov (Dk. 82 Burak Altıparmak)
Goller: Dk. 15 Traore, Dk. 21 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 60 Shehu (Bursaspor), Dk. 75 Aly Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Berat Aydoğdu, Dk. 62 Sezer Özmen, Dk. 68 Hodzic, Dk. 72 Aly Malle, Dk. 83 Cenk Güvenç (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 72 Kerem Can Akyüz (Bursaspor)
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile "Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yı çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir" dedi.
BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.
Koronavirüsün etkisi sporu da etkilemeye devam ederken, UEFA ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı, bazı ülkelerde ise maçlar ertelendi.
Avrupa'da yayılmaya devam eden Koronavirüs spora darbe vurma devam ediyor... Avusturya Futbol Federasyonu, liglerin 2 hafta durdurulmasına karar verdi.
A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.