  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 14:53
  • |
  • Son Güncelleme:

Bursaspor 57. yaşını kutladı

Bursaspor 57. yaşını kutladı

Paylaş

Bursaspor Kulübü'nün kuruluşunun 57'nci yılı yüzlerce yanan meşale ile kutlandı, ortaya görkemli görüntüler çıktı.

Başkan Mesut Mestan da, “Türk futbol tarihinin akışını değiştiren ve bir sportif devrime ismini veren kulübün adıdır Bursaspor. Koyduğumuz hedefe bizleri her koşulda destekleyen taraftarlarımızın desteğiyle ulaşacağımıza inancımız tamdır” sözlerini sarf etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Gattuso'nun kız kardeşi hayatını kaybetti

title

Arsenal Napoli'nin golcüsü Milik'in peşinde

title

Miha Zajc veda için geri sayımda

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı
Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı

Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı

Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.

Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı
Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı

Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Dört büyüklerde bek'lenen kriz
Dört büyüklerde bek'lenen kriz

Dört büyüklerde bek'lenen kriz

Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.

Hasan Ali'de son dakika gelişmesi
Hasan Ali'de son dakika gelişmesi

Hasan Ali'de son dakika gelişmesi

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun 8 yıllık Fenerbahçe macerası sona eriyor.

Abdullah Ercan bombayı patlattı! Novak ve F.Bahçe...
Abdullah Ercan bombayı patlattı! Novak ve F.Bahçe...

Abdullah Ercan bombayı patlattı! Novak ve F.Bahçe...

Abdullah Ercan, Trabzonspor'un sol beki Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Tek bir cümle söyleyebilirim. Trabzonspor için büyük kayıp, Fenerbahçe için büyük kazanç olur" dedi.

Şampiyonluklarımız gasp edildi
Şampiyonluklarımız gasp edildi

Şampiyonluklarımız gasp edildi

Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”

Kartal sponsorları bir bir patlatıyor! Beko'dan sonra...
Kartal sponsorları bir bir patlatıyor! Beko'dan sonra...

Kartal sponsorları bir bir patlatıyor! Beko'dan sonra...

Sıkıntılı günler geçiren Kartal'in imdadına sponsorlar yetişti. Beşiktaş, dün Beko ile 2 yıllığına anlaştı. Kartal, bu sponsorluktan 42 milyon TL'yi kasasına koyacak. Beko'dan sonra Adidas ile de yeniden anlaşma sağlandı. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.