Burhan Felek Spor Solunu açılıyor

Tamamen yenilenen ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak özelliklere kavuşan tesisi, Erdoğan açacak.

AKŞAM

YENİLEME çalışmaları tamamlanan ve tekrar Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı’nın açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de olacak. Spor kompleksi olma özelliği taşıyan tesiste, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor.

HER SPORA SALON

Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de bulunan tesiste, 268 metrekare karate, 200 metrekare tekvando, 236 metrekare judo, 232 metrekare temel cimnastik, 80 metrekare pilates, step ve aerobik, 264 metrekare masa tenisi, 120 metrekare bilardo, langırt ve dart salonları bulunuyor. 7x24 hizmet verecek tesiste, sporcuların dinlenip, kitap okuyacağı kahve salonları, çocuk oyunları ve zeka oyunları alanları da yer alıyor.