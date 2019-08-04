Burak'ta çatlak, Gökhan'da kırık

AKŞAM
BEŞİKTAŞ resmi internet sitesinden Burak Yılmaz, Medel ve Gökhan Gönül’ün sağluk durumuyla ilgili açıklama yaptı. Udinese’yle oynanan hazırlık maçında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan Burak Yılmaz’ın 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak çıktı. Ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel’in de tedavisine başlandı. Gökhan Gönül’ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde ise kırık tespit edildi. Gökhan özel bir bandajla oynayabilecek.
SİVASSPOR MAÇI SIKINTI
Medel’in en az 2 haftaya ihtiyacı olduğu öğrenildi. Burak’ın dönüş tarihi ise en az 1.5 ayı bulacak. Kartal’da Ljajic ve Dorukhan’ın da en az 10 güne ihtiyacı var. Burak Yılmaz’ın yokluğunda golcü olarak Güven’e şans verilmesi bekleniyor. 17 Ağustos’ta Süper Lig’de Beşiktaş ilk hafta zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak. Kartal’da Lens kart cezalısı. Adem Ljajic, Dorukhan, Atiba, Gary Medel, Douglas, Burak, Gökhan ve Roco ise sakat! Beşiktaş, Süper Lig’e sıkıntılı başlayacak.
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