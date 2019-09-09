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'Burak'ı hemen yetiştirin'

'Burak'ı hemen yetiştirin'

Güven’in Andorra karşısındaki performansı Abdullah Avcı’yı harekete geçirdi.

AKŞAM

A MİLLİ Takım, Andorra’yı güçlükle 1-0 yenerken Beşiktaş’ın forveti Güven, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Burak ’ın sakatlığı sürdüğü için Beşiktaş maçlarına 11’de başlayan Güven’in formsuz hali, Kartal’ın Hocası Abdullah Avcı’yı endişelendirdi. Sağlık heyetiyle konuşan başarılı çalıştırıcı, “Burak’ı bir an önce hazır hale getirin. Ona çok ihtiyacımız var” dedi. Tecrübeli forvetin önümüzdeki hafta topla çalışmalara başlaması bekleniyor. O döndükten sonra Güven yeniden kulübeye geçecek.

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