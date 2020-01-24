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aksam.com.tr
  • 24 Ocak 2020 Cuma 10:18
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  • 24 Ocak 2020 Cuma 10:22

Burak Yılmaz'ın yenilenen sözleşmesi ortaya çıktı

Burak Yılmaz'ın yenilenen sözleşmesi ortaya çıktı

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Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın eylül ayında Burak Yılmaz ile imzaladığı ve 2022'de sona erecek yeni mukaveleye göre 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 25.2 milyon TL garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte rakamın 34.8 milyon TL'ye çıkma ihtimali bulunuyor. Ayrıca sözleşmede yer alan opsiyon kullanma hakkı da Beşiktaş'tan alınarak Burak Yılmaz'a verildi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5+1 yıllığına kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi sadece bir yıl uzayacak olan Burak Yılmaz, devre arası düzenlediği basın toplantısında "İlk imzamı atarken de burası son olsun diye dua ettim, Allah bana bu şansı tanıdı" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlılar ile uzun süreli birlikteliğin mesajını veren Burak'ın yeni sözleşmesi ile ilgili detaylar şöyle:

BIRAKMA KARARI SONRASI

Eski Başkan Fikret Orman, Eylül ayında görevi bırakma kararı aldıktan sonra giderayak Burak Yılmaz ile 2022'ye kadar mukavele yaptı. Bu sözleşme, kulüp aleyhine ekstra mali sorumluluklar getirdi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 2020 sezonu sonundaki opsiyona göre Burak'ın maaşı düşecekti. Dahası opsiyonu kullanma hakkı Beşiktaş'ta saklıydı. Ancak yeni anlaşma ile bu hak kulübün elinden alındı, Burak'ın maaşı da düşmedi.

İMAJ HAKLARI DA OYUNCUDA

Futbol Federasyonu'na yapılan bildirime göre Burak Yılmaz mukavelesini tamamlaması halinde toplamda 25.2 milyon TL garanti ücret alacak. Anlaşmaya maç sayısı üzerinden koyulan maddeden dolayı bu rakamın 34.8 milyon TL'ye kadar çıkma ihtimali bulunuyor. Burak Yılmaz ayrıca bütün imaj haklarına da sahip olacak.

YENİ SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

* Yıllık maaş her sezon için 12 milyon 600 bin TL.
* 10 resmi Lig ve Avrupa maçında 45 dakika ve üstü oynarsa 1 milyon 600 bin TL.
* 15 resmi Lig ve Avrupa maçında 45 dakika ve üstü oynarsa 3 milyon 200 bin TL.
* 20 resmi Lig ve Avrupa maçında 45 dakika ve üstü oynarsa 4 milyon 800 bin TL.
* Oyucunun bütün imaj hakkı kendisinde olacak.

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İşte Fikret Orman'ın Burak Yılmaz ile yaptığı sözleşme
İşte Fikret Orman'ın Burak Yılmaz ile yaptığı sözleşme

İşte Fikret Orman'ın Burak Yılmaz ile yaptığı sözleşme

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın eylül ayında Burak Yılmaz ile imzaladığı ve 2022'de sona erecek yeni mukaveleye göre 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 25.2 milyon TL garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte rakamın 34.8 milyon TL'ye çıkma ihtimali bulunuyor. Ayrıca sözleşmede yer alan opsiyon kullanma hakkı da Beşiktaş'tan alınarak Burak Yılmaz'a verildi.
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