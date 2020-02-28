Burak Yılmaz'ın hedefi Alanyaspor maçıyla suskunluğunu bozmak

Kara Kartal’ın, Boateng’le birlikte gol yollarındaki en önemli kozu olan Burak Yılmaz, Alanyaspor karşısında suskunluğunu bozmak istiyor.
Son 5 maçta 3 gol ve 1 asistle oynayan Burak, Göztepe, Rize ve Gaziantep filelerini havalandırdıktan sonra Başakşehir’in yanı sıra Trabzonspor mücadelesinde fileleri havalandıramamıştı.
İki maçlık gol orucunu Alanya deplasmanında bitirmeyi hedefleyen Kral’ın, Alanya karşısında da oldukça etkili bir performans gösteriyor. 34 yaşındaki forvet, Akdeniz ekibine karşı sahaya çıktığı dört Süper Lig maçında 4 gol ve 1 asistle, 5 gole doğrudan katkı yaptı.
(Fanatik)
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.
Menajeri G.Saray’la görüşen Trabzonspor’un sol beki Novak, “Trabzonspor’dan yeni sözleşme almak istiyorum ama anlaşamıyoruz. 3 aydır bazı noktaları aşamıyoruz. Bazı teklifler var. Ayrılık olabilir” dedi.
Siyah-Beyazlılar, Alman eldivenin yerine milli file bekçisini düşünüyor. 31 yaşındaki isim de bu teklife sıcak bakıyor...
İngilizler, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı. Crystal Palace taraftarları ise Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna isyan etti.