Burak Yılmaz'ın hedefi Alanyaspor maçıyla suskunluğunu bozmak

SPOR GÜNDEMİ

Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.

'Türk milletinin başı sağolsun' 'Türk milletinin başı sağolsun' Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.

Helal olsun Medipol Başakşehir Helal olsun Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.

'Ayrılık olabilir' 'Ayrılık olabilir' Menajeri G.Saray’la görüşen Trabzonspor’un sol beki Novak, “Trabzonspor’dan yeni sözleşme almak istiyorum ama anlaşamıyoruz. 3 aydır bazı noktaları aşamıyoruz. Bazı teklifler var. Ayrılık olabilir” dedi.

Karius'un yerine Sinan Bolat Karius'un yerine Sinan Bolat Siyah-Beyazlılar, Alman eldivenin yerine milli file bekçisini düşünüyor. 31 yaşındaki isim de bu teklife sıcak bakıyor...