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aksam.com.tr
  • 24 Aralık 2020 Perşembe 01:12
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Burak Yılmaz'ın golü Lille'e galibiyeti getirdi

Burak Yılmaz'ın golü Lille'e galibiyeti getirdi

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Fransa Ligi'nde Lille, Montpellier deplasmanından 3 puanla döndü. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol 87. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Galibiyet golünün asistini Yusuf Yazıcı yaparken; Zeki Çelik, 11'de başladığı maçın 27. dakikasında sakatlanarak kenar alındı.

Fransa'da 17. hafta maçında Lille, Montpellier ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

23. dakikada Timothy Weah, lille'i 1-0 öne geçirdi. Maça 11'de başlayan Zeki Çelik, 27. dakikada sakatlığı nedeniyle kenara alındı.

İlk yarıyı Lille 1-0 önde tamamlarken; 57. dakika Laborde, Montpellier adına skoru 1-1 yaptı.

66. dakikada Lille, penaltı kazandı. 2 dakika sonra Jonathan Ikone, beyaz noktadan affetmedi ve skoru 1-2. yaptı.

70'de Solomon Sambia, ceza sahasına ortasını Andy Delort, röveşatayla ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2 yaptı.

Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı, 76. dakikada oyuna girerken; galibiyet sayısı da Burak'tan geldi. Milli yıldız, Yusuf Yazıcı'nın asistini gole çevirdi ve Lille, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 36 yapan Lille, liderliğini sürdürdü.

Fransa Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Angers: 2 - Marsilya: 1

Lyon: 3 - Nantes: 0

Monaco: 2 - St. Etienne: 2

Montpellier: 2 - Lille: 3

PSG: 4 - Strasbourg: 0 

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