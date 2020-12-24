Burak Yılmaz'ın golü Lille'e galibiyeti getirdi

Fransa'da 17. hafta maçında Lille, Montpellier ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
23. dakikada Timothy Weah, lille'i 1-0 öne geçirdi. Maça 11'de başlayan Zeki Çelik, 27. dakikada sakatlığı nedeniyle kenara alındı.
İlk yarıyı Lille 1-0 önde tamamlarken; 57. dakika Laborde, Montpellier adına skoru 1-1 yaptı.
66. dakikada Lille, penaltı kazandı. 2 dakika sonra Jonathan Ikone, beyaz noktadan affetmedi ve skoru 1-2. yaptı.
70'de Solomon Sambia, ceza sahasına ortasını Andy Delort, röveşatayla ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2 yaptı.
Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı, 76. dakikada oyuna girerken; galibiyet sayısı da Burak'tan geldi. Milli yıldız, Yusuf Yazıcı'nın asistini gole çevirdi ve Lille, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından puanını 36 yapan Lille, liderliğini sürdürdü.
Fransa Ligi'nde günün sonuçları şöyle:
Angers: 2 - Marsilya: 1
Lyon: 3 - Nantes: 0
Monaco: 2 - St. Etienne: 2
Montpellier: 2 - Lille: 3
PSG: 4 - Strasbourg: 0
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