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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 12:49
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  • 21 Ocak 2020 Salı 12:49

Burak Yılmaz'ın gol orucu sürüyor

Burak Yılmaz'ın gol orucu sürüyor

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Beşiktaş'ın 34 yaşındaki santrforu Burak Yılmaz, son haftalarda gole hasret kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında takımının Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta 2 gol birden atan deneyimli oyuncu, ardından görev aldığı 4 maçta gol kaydedemedi.

Burak Yılmaz, Kayserispor karşılaşmasının ardından 357 dakika fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, şans bulduğu Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor maçlarını boş geçti.

Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında ise forma giyemedi.

- 5 golü var

Siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon şans bulduğu 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşayabildi.

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 4 maçını kaçıran Burak, aynı nedenden dolayı ligde 2 karşılaşmada daha oynayamadı.

Bu sezonki ilk golünü ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında penaltıdan bulan Burak, 6. haftadaki Trabzonspor maçını boş geçti. 7. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde penaltıdan bir kez daha fileleri havalandıran Burak, ardından süre aldığı MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında gol bulamadı. Burak, sakatlığı nedeniyle bu dönemdeki Galatasaray maçında ise kadroda bulunamadı.

Ligdeki gol hasretini 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçıyla sonlandıran Burak, siyah-beyazlı formayla son gollerini 13. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında attı.

- 2014-2015'te aynı hasreti yaşadı

Burak Yılmaz, Süper Lig'de oynadığı sezonlarda 2019-2020'deki hasretini 2014-2015 sezonunda da yaşadı.

2014-2015 sezonunda Galatasaray forması giyen deneyimli golcü, 30. haftada Konyaspor, 31. haftada Mersin İdmanyurdu, 32. haftada Gençlerbirliği ve 33. haftada Beşiktaş karşılaşmalarında fileleri havalandıramadı. Söz konusu sezonun 34. haftasındaki Rizespor mücadelesinde kadroda yer almayan Burak, 2015-2016'nın ilk haftasında Sivasspor karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Burak, Süper Lig'de görev aldığı sonraki sezonlarda en fazla 3 haftalık suskunluklar yaşadı.

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