Burak Yılmaz'ın forma hasreti Medipol Başakşehir maçında son buluyor

Sağ ayak 5. tarak kemiğinden 8 Temmuz'da ameliyat olan Burak Yılmaz, iyileştikten sonra Beşiktaş'ın Udinese ile 2 Ağustos'ta oynadığı hazırlık maçında tekrar sakatlanmıştı. Kral'ın 52 günlük forma hasreti Başkşehir maçında son bulacak ve bu sezon ilk kez sahaya çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, henüz fizik-kondisyon açısından 90 dakikayı kaldıramayacak 34 yaşındaki futbolcuyu, son 30 dakikada oynatmayı planlıyor.

15 LİG MAÇINDA 11 GOL ATTI

Burak Yılmaz'ın gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında ise ilk 11'deki yerini almasını bekliyor. Beşiktaş, bu sezon 4'ü lig, 1'i de Avrupa olmak üzere oynadığı 5 maçta Burak Yılmaz'ı fazlasıyla aradı. Süper Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ancak 4 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, rakip fileleri sadece 6 kez havalandırabildi. Burak, geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 15 karşılaşmada forma giymiş, ağları 11 kez sarsarken 1 de asist yapmıştı.

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Burak Yılmaz, Başakşehir'e karşı 19 maçta 10 gol attı. Bu gollerin tamamını son 9 karşılaşmada kaydetti.

(Sabah)