Burak Yılmaz'ın anonsuna ıslık ve alkış!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Erzurumspor'u ağırladığı maç öncesinde Vodafone Park'a siyah-beyazlı formayla yıllar sonra dönen Burak Yılmaz'la ilgili önemli bir olay yaşandı.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın maç kadrosu anons edildiği anda sıra Burak Yılmaz'a geldi. Burak Yılmaz'ın isminin anons edilmesinin ardından taraftarların bir bölümü golcü oyuncuyu ıslıklarken, diğer bölüm ise alkışlarla Burak Yılmaz'a destek verdi.

Siyah-beyazlı futbolcuların ısındığı sırada ise Burak Yılmaz'ın şut çektiği anlarda taraftarların bir bölümü yine ıslıklarına devam ederken, diğer taraftarlar da desteğine devam etti.

Öte yandan santra düdüğü öncesinde taraftarlar, Beşiktaş'ı takım olarak tribüne çağırdı. Futbolcular tribüne doğru ilerlerken, Burak Yılmaz orta saha yuvarlığına yakın bir yerde arkadaşlarını bekledi.

Bu arada Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma'ya maç öncesinde sık sık tezahüratlar yapıldı.