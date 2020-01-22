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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00

Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu

Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu

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34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.

AKŞAM

LİGİN 13. haftasında takımının Kayserispor’u 4-1 yendiği maçta 2 gol birden atan deneyimli oyuncu, ardından görev aldığı 4 maçta gol kaydedemedi. Burak Yılmaz, Kayserispor karşılaşmasının ardından 357 dakikadır fileleri havalandıramadı. Siyah-Beyazlı oyuncu, şans bulduğu Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarını boş geçti. Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında ise forma giyemedi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon şans bulduğu 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşayabildi. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 4 maçını kaçıran Burak, aynı nedenden dolayı ligde 2 karşılaşmada daha oynayamadı.

PERDEYİ PENALTIYLA AÇTI

Bu sezonki ilk golünü ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında penaltıdan bulan Burak, 6. haftadaki Trabzonspor maçını boş geçti. 7. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde penaltıdan bir kez daha fileleri havalandıran Burak, ardından süre aldığı Ankaragücü, Antalyaspor ve Denizlispor maçlarında gol bulamadı. Burak, sakatlığı nedeniyle bu dönemdeki Galatasaray maçında ise kadroda bulunamadı. Burak Yılmaz, Süper Lig’de oynadığı sezonlarda 2019-2020’deki hasretini 2014-2015 sezonunda da yaşadı. 2014-2015 sezonunda Galatasaray forması giyen deneyimli golcü, 4 hafta gol atmayı başaramamıştı. 

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Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu
Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu

Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu

34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.

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