Burak Yılmaz'ın 2 golü Lille'e yetmedi

Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Brest, 15. dakikada Ronael Pierre-Gabriel, 19. dakikada Romain Perraud ve 42. dakikada Irvin Cardona'nın golleriyle 3-0 öne geçti.
Milli futbolcu Burak Yılmaz, 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Burak, Yusuf Yazıcı'nın pasında 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.
Lille, kalan dakikalarda beraberliği sağlayacak golü bulamayınca bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.
Ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde gol sevinci yaşayan ve ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu.
Lille, bu sonuçla 19 puanda kaldı. Brest ise puanını 12'ye yükseltti.
Ligue 1'de Lille deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Burak Yılmaz atarken, bir golün asisti de Yusuf Yazıcı'dan geldi.
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