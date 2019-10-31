Burak Yılmaz'ı transfer edemeyen Lecce, Cenk Tosun için şartları zorlayacak!

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Bu sezon Everton’da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve en son Salı günü Watford’la oynanan İngiltere Lig Kupası maçında sadece 10 dakika görev alan Cenk Tosun’un Ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı belirtilirken, tecrübeli golcünün iki İtalyan kulübünden teklif aldığı belirtildi.

Yaz ayı transfer döneminde Burak Yılmaz için tam 3 kez Beşiktaş’ın kapısını çalan Lecce’nin bu sefer Cenk Tosun’u istediği anlaşılırken, sarı kırmızılı ekibin kiralık olarak kadroya kattığı Babacar’dan (7 maç 1 gol) beklenen verimi alamadığı ve gol yollarındaki problemi Cenk Tosun’la atlatmayı planladığı öğrenildi.

Cenk Tosun için girişimlerde bulunan bir diğer Serie A takımının Sassuolo olduğu vurgulandı. Daha önce Merih Demiral, Mert Müldür gibi Türk futbolcuları transfer eden Sassuolo’nun 28 yaşındaki forvetin peşine düştüğü belirtilirken Sportif Direktör Giovanni Rossi’nin şimdiden girişimlerde bulunduğu öğrenildi.