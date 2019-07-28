Burak Yılmaz'ı kadrosuna katamayan Lecce, Khouma Babacar'ı gündemine aldı

BEŞİKTAŞ İKNA OLMADI
Sky Italia'da yer alan habere göre; Lecce, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Burak Yılmaz için Beşiktaş'ı ikna edemedi ve yeni isimler için harekete geçme kararı aldı.
BABACAR İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ
Haberde; Serie A ekibinin, Babacar için Sassuolo'ya kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Sassuolo'da 31 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
(Sporx)
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