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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:35
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:35

Burak Yılmaz'ı kadrosuna katamayan Lecce, Khouma Babacar'ı gündemine aldı

Burak Yılmaz'ı kadrosuna katamayan Lecce, Khouma Babacar'ı gündemine aldı

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Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lecce, bu transferden olumlu cevap alamayınca Khouma Babacar'ı gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ İKNA OLMADI

Sky Italia'da yer alan habere göre; Lecce, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Burak Yılmaz için Beşiktaş'ı ikna edemedi ve yeni isimler için harekete geçme kararı aldı.

BABACAR İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Haberde; Serie A ekibinin, Babacar için Sassuolo'ya kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Sassuolo'da 31 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

(Sporx)

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